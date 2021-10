Bolsonaro sobre filiação: "Está mais para o PP ou pelo PL"

IS Ingrid Soares

(crédito: Isac Nobrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro, que segue sem partido, comentou nesta quarta-feira (27/10) sobre uma futura filiação partidária. O chefe do Executivo afirmou que “ainda é cedo para falar em reeleição”, mas que está mais próximo do PP ou do PL. A declaração ocorreu durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan.

“Não penso em política, senão eu não trabalho. Começa a agradar um ou outro e não trabalho. Tenho que ter um partido de qualquer maneira. Não sei se vou disputar reeleição ou não. Está cedo ainda. Hoje em dia, está mais para o PP ou PL. Me dou muito bem nos dois partidos. Fiquei no PP uns 20 anos. A decisão passa por aí. Agora, converso com as lideranças desses partidos que eu tenho interesse caso dispute a reeleição. Tenho uma bancada de federais que não vai ser minha, vai ser daquele partido. Tenho interesse de indicar metade das cadeiras do Senado, pessoas perfeitamente alinhadas conosco que vão ter uma posição conservadora, a quem interessa o destino do país”, apontou.

Bolsonaro ainda voltou a comparar sua ida para um partido a um “casamento”. “Estou atrasado nisso, mas a escolha do partido é igual casamento. Mesmo escolhendo, às vezes dá problemas, imagina se fizer de atropelo essas questões”, concluiu.

Desde a desfiliação do PSL, em 2019, Bolsonaro promoveu e foi alvo de diversas investidas, incluindo a tentativa de fundar o Aliança pelo Brasil, que não saiu do papel por falta de assinaturas. Além do PP, o presidente tem flertado com o PL de Valdemar Costa Neto e com o PTB, de seu aliado Roberto Jefferson.