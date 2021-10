ELEIÇÕES 2022

Bolsonaro descarta formação do partido Aliança pelo Brasil: "Zero chance" Chefe do Executito tentou tirar legenda do papel, mas esbarrou na coleta de assinaturas. Das 500 mil necessárias, conseguiu arrecadar menos da metade. Depois, presidente tentou negociação para desembarcar no Progressista, no entanto, sigla sofreu racha