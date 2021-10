Aras diz que pretende avançar em investigações da CPI da Covid

CN Cristiane Noberto

(crédito: Antonio Augusto/Secom/PGR)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu na manhã desta quarta-feira (27/10) o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, aprovado ontem (26). Nas redes sociais, o PGR enalteceu os resultados da comissão e disse que há material para avançar com investigações.

“Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento e agora, com essas novas informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”, escreveu o Ministério Público Federal (MPF) atribuindo a Aras.

Os 10 senadores responsáveis pelas discussões da comissão entregaram o documento presencialmente ao PGR. Logo após, os parlamentares seguiram para o Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar o relatório ao ministro Alexandre de Moraes.