Bolsonaro em entrevista na Itália: "O povo me ama. Viu meus passeios de moto?"

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

Durante entrevista a uma jornalista italiana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (1/11), que "o povo brasileiro o ama". O chefe do Executivo usou como base para sua declaração os apoiadores que o acompanham em motociatas pelo país e anunciou que fará novo passeio no Paraná no final de semana.

"O povo me ama. Viu meus passeios de moto pelo Brasil? Quantos passeios de moto? Centenas de milhares de motociclista me acompanham. Assim como sábado estarei no Paraná dando mais um passeio de moto. O povo acompanha a gente", alegou.

Bolsonaro também foi questionado sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid e rebateu dizendo que o intuito era "político", afim de desgastar o governo.

"Me acusando de ter matado índios, matado pessoas, falsificado documentos. Não participei de compra de nada, me acusaram de tentativa de suborno. Viraram minha vida toda, não acharam nada. O grande problema deles é que nós governamos com honestidade. Quem diria, o Brasil esta há três anos sem corrupção. Me acusam de tudo, não provam nada".

O presidente ainda fez defesa ao inexistente tratamento precoce, que não possui eficácia científica comprovada. "Eu tomei hidroxicloroquina. Milhões de pessoas tomaram, quem tomou não teve problema nenhum, mas hidroxicloroquina e ivermectina foram politizadas de modo que começaram a perseguir médicos que receitavam esse medicamento. A verdade: ele cura, curou a mim", falou.

Por fim, disse que o Brasil passa por um "problema grave" de inflação, mas atribuiu a governadores: "É consequência do 'fique em casa', 'a economia a gente vê depois'".