Diária de R$ 22 mil em hotel de Dubai será paga por príncipe, diz Bolsonaro

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (3/11) que se hospedará em um hotel de luxo durante viagem a Dubai. O chefe do Executivo disse, no entanto, que o custo da diária de cerca de R$ 22 mil será arcada pelo príncipe dos Emirados. Bolsonaro embarcará para os Emirados Árabes no fim da próxima semana, onde participará da ExpoDubai, entre outros eventos.



"Vou estar em Catar daqui a uns 10 dias, vou ficar num hotel hiperluxuoso, a diária deve ser uns US$ 4 mil, mas vai ser de graça, pelo príncipe lá, ok? Até a primeira-dama vai querer ir, pô. Diz que o quarto é tão luxuoso que você não dorme. O povo ali na região, Catar, Arábia Saudita, os governos tratam a gente muito bem, têm um profundo respeito por nós", apontou em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro ainda atribuiu o tratamento cortês à segurança alimentar que o Brasil oferece à região. "Obviamente o Brasil, em parte, garante a segurança alimentar deles. Parabéns à (ministra da Agricultura) Tereza Cristina pelo brilhante trabalho. Nós alimentamos, a cada cinco bocas no mundo, uma nós alimentamos. O agronegócio vai muito bem", completou.

Sobre a estadia na Itália durante a reunião do G20, Bolsonaro relatou que não pagou despesas pois ficou hospedado na Embaixada do Brasil na Itália. Mas aproveitou para alfinetar o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que ficou com a comitiva no Hotel 5 estrelas, Baglioni Hotel Regina, em Roma.

"Vi na imprensa aonde ficou o presidente da Argentina. Procura saber...", finalizou.