Bolsonaro sobre reeleição em 2022: "Queria estar na praia uma hora dessa"

IS Ingrid Soares

(crédito: Isac Nobrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro desconversou nesta quarta-feira (3/11) ao ser questionado por um apoiador sobre uma eventual tentativa de reeleição em 2022. "Em 22, o que você aguarda, presidente? Força, viu. Saúde", desejou o homem. O chefe do Executivo rebateu em tom de brincadeira que desejaria "estar na praia".

"Eu queria estar na praia uma hora dessa", disse rindo. Então, o homem e outros apoiadores que estavam presentes disseram em coro frases como "aguenta firme que estamos contigo", "aguenta que Jesus está guardando" e "por favor, não desista".



Apesar de repetir que ainda não decidiu se disputará a reeleição e que a decisão deverá ocorrer em março do ano que vem, o presidente tem feito viagens pelo país com discursos em tom de campanha eleitoral. O foco do chefe do Executivo é a conquista do eleitorado nordestino, que, em geral, ainda é fiel ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da silva, principal oponente de Bolsonaro para o pleito de 2022.

Na semana passada, Bolsonaro disse que está na dúvida entre três partidos para se filiar: PRB, PL e PP.