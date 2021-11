"Vamos vender a Petrobras no 1° dia de governo", diz pré-candidato do Novo

RF Raphael Felice

O cientista política Felipe d'Avila disse que pretende privatizar a Petrobras no primeiro dia de governo. A declaração foi dada durante discurso de anúncio oficial de sua pré-candidatura à Presidência pelo partido Novo nesta quarta-feira (3/10).

"Nós vamos vender a Petrobras no primeiro dia de governo. A empresa vem sendo usada como mecanismo de corrupção por populismo de governos de esquerda e de direita".

Questionado sobre como convencer o Congresso a aprovar a venda da estatais, o pré-candidato afirmou que a trava com relação a "pautas importantes" se deve a falta de comando do governo e prioridade na pauta do governo.

"O Congresso Nacional, quando você sabe apresentar as questões, ele aprova, sim, como algumas já foram aprovadas. O Congresso não avança com reformas importantes porque não tem liderança de governo. O governo não prioriza a pauta e não se põe na linha de frente para contribuir com aqueles que têm a mesma pauta. Nós, se eleitos, vamos ter um consenso claro com relação a prioridade da nossa pauta", explicou.