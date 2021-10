Novo anuncia pré-candidatura de Felipe d'Avila à Presidência

TA Tainá Andrade

O partido Novo também entrará para a corrida presidencial de 2022. Na próxima quarta-feira (3/11), o presidente da legenda, Eduardo Ribeiro, anunciará a pré-candidatura de Felipe d’Avila ao cargo de chefe do Executivo. A ideia da sigla é lançar, entre as muitas opções de possíveis terceira via, uma que se oponha a “extremos populistas”.



“O Novo trabalhará na construção de uma terceira via que possa trazer bom senso ao país e dignidade à cadeira de Presidente da República, com um nome que tenha convicções fortes quanto às pautas reformistas e a importância da recuperação econômica. Acreditamos que o Felipe é capaz de ser essa pessoa e de unir a centro direita em torno de um candidato único”, disse Ribeiro nesta sexta-feira (29/10).

O futuro candidato é formado em ciências políticas e é criador do Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Além disso, comanda o VirtuNews, um site de jornalismo baseado em dados e fatos.

Ainda dentro da comunicação, ele é o fundador da Editora D’Avila, que levou ao mercado as revistas República, com conteúdo político, e a Bravo, publicação cultural. Também é autor de livros que mesclam história e política, como Os Virtuosos e Caráter e Liderança — Nove Estadistas que Construíram a Democracia Brasileira e Os 10 Mandamentos, Do País que somos para o Brasil que queremos.