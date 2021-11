No STF, Lira defende legalidade emendas de relator, o orçamento secreto

CN Cristiane Noberto

(crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a legalidade das emendas de relator (RP9) ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),nesta segunda-feira (8/11). Por 45 minutos, o chefe da Casa argumentou sobre as legalidades dos atos legislativos.

Estiveram presentes no encontro o primeiro-vice presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE) e o deputado Hugo Leal (PSD-RJ).

O presidente da Câmara entrou e saiu sem conversar com os jornalistas. Por mais que os parlamentares tenham argumentado os ritos para execução das emendas, Fux afirmou que a proposta será votada por meio de julgamento virtual, que se iniciará a partir das 00h desta terça (9/11).