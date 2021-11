Bolsonaro indica Morgana de Almeida Richa para ministra do TST

CN Cristiane Noberto

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou a desembargadora Morgana de Almeida Richa para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O nome foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (9/11). A magistrada ainda precisa ser sabatinada pela Comissão de Justiça (CCJ) do Senado Federal.

Morgana atua na Justiça do Trabalho desde 1992. A desembargadora também integrou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2009 e 2011. Caso o nome seja aprovado no Congresso, a magistrada irá ocupar a cadeira do ministro Walmir Oliveira da Costa, que morreu em abril deste ano por complicações da covid-19.

A desembargadora é casada com Pepe Richa, ex-secretário de infraestrutura e logística do irmão Beto Richa, então governador do Paraná. Os dois foram investigados por corrupção em obras de infraestrutura no estado sulista em 2018.