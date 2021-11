Bolsonaro culpa governadores por crise: "O cara broxa em casa e eu sou o culpado"

CN Cristiane Noberto

O presidente Jair Bolsonaro voltou a ironizar as medidas tomadas por governadores no enfrentamento ao novo coronavírus. O mandatário afirmou a apoiadores, nesta quinta-feira (11/11): “ É impressionante, o cara broxa em casa e eu sou culpado”.



“As consequências do 'fica em casa, a economia a gente vê depois', já sabem quem é culpado? Quem não fechou nenhum botequim fui eu. Alguns falam que estou brigando com governador, eu estou falando a verdade. [...] É impressionante, o cara broxa em casa e eu sou culpado”, disse.

O chefe do Executivo se eximiu da culpa relacionada à inflação que, em outubro, acelerou 0,09 ponto percentual, em relação a setembro, e subiu 1,25%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na quarta-feira (10). “Se faltar a produção, vai ter inflação. Pode ter certeza que, na economia, o Brasil é o que menos está sofrendo no mundo”, afirmou.

O IPCA do mês passado registrou a maior elevação para o mês de outubro desde 2002, excedendo, inclusive, as expectativas do mercado.