Onyx Lorenzoni é exonerado do Ministério do Trabalho e Previdência

IM Israel Medeiros

(crédito: Antonio Barbosa da Silva/DEM)

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (11/11). O desligamento foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No documento consta que a demissão foi efetivada a pedido do próprio Lorenzoni.

A exoneração não é definitiva. Assim como já ocorreu antes, Lorenzoni, que é deputado federal, deve retornar à Câmara para resolver questões relacionadas ao mandato. Desta vez, o movimento está relacionado às emendas parlamentares. Segundo a assessoria do gaúcho, ele deve retornar ao cargo no governo em até 10 dias.

Em outras ocasiões, Lorenzoni, que integra o União Brasil (fusão do DEM e PSL) já deixou suas funções em outra pasta para participar de votações de interesse do governo na Câmara. Ele já passou por quatro ministérios no governo Bolsonaro desde 2019: Casa Civil, Cidadania, Secretaria-Geral e estava, até hoje, no Trabalho e Previdência, que é resultado de um desmembramento do Ministério da Economia.

O político é um dos membros do primeiro escalão do governo que pretendem disputar as eleições em 2022. Desta vez, Lorenzoni está de olho no governo do estado do Rio Grande do Sul.