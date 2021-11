Dallagnol vai disputar a Câmara pelo Podemos; filiação será em dezembro

RF Raphael Felice

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

Chegada de Sergio Moro deve trazer ao tabuleiro político outros integrantes da força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba.

Após a filiação do ex-juiz da Lava-Jato ao Podemos, outros integrantes da operação podem aparecer como opções para o parlamento nas próximas eleições. O primeiro da lista deve ser o ex-coordenador da Lava-Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, que pediu exoneração do Ministério Público há cerca de uma semana.

A informação foi confirmada pelo Correio junto à assessoria do Podemos. Deltan será candidato a deputado federal pelo estado do Paraná pela sigla.