Bolsonaro sobre Enem: "começa agora a ter a cara do governo"

CN Cristiane Noberto

(crédito: AFP)

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão começando “a ter a cara do governo”. O chefe do Executivo falou nesta segunda-feira (15/11), durante agenda por Dubai, nos Emirados Árabes, que as questões do teste estão mais alinhadas e voltadas “ao aprendizado”.

“[A prova] começa a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém [precisa ficar] preocupado com aquelas questões absurdas do passado, de cair um tema de redação que não tinha nada a ver com nada. É realmente algo voltado para o aprendizado”, afirmou Bolsonaro.



As declarações do presidente, concedidas na saída do fórum de investimentos em Dubai, vêm na esteira dos quase 40 pedidos de demissão de servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na semana passada. Os ex-funcionários acusam censura na elaboração das provas. O órgão responsável pela realização do certame.

Sobre a debandada, o presidente afirmou que "o que levou àquelas demissões, não quero entrar em detalhes, mas é um absurdo que se gastava com poucas pessoas lá. É inadmissível”.

O chefe do Executivo ainda afirmou que conversou com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e confirmou a execução das provas na data marcada — 21 e 28 de novembro.