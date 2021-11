Em tensão do PSDB por prévias, Doria e Leite devem se encontrar no Piratini

RF Raphael Felice

(crédito: George Gianni/PSDB)

Após semanas de tensão vividas internamente no PSDB por conta das prévias para as eleições de 2022, os principais postulantes na disputa, os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), trocaram afagos pelo Twitter nesta terça-feira (16/11). Após citar que estava impossibilitado de receber o colega e rival nas prévias do partido no aeroporto de Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul convidou o paulista para visitá-lo no Palácio do Piratini, sede do governo do estado.

Segundo Leite, apesar de ambos possuírem ações políticas distintas, eles são tucanos e querem “mudar o Brasil”.

“Impossibilitado de receber o governador de SP, João Doria, no aeroporto para dar boas-vindas ao RS, fiz um convite a ele para visitar-me no Palácio Piratini. Temos estilos de ação política marcadamente diferentes, mas somos do mesmo partido, o PSDB, e queremos mudar o Brasil”, publicou Leite.

Impossibilitado de receber o governador de SP, @jdoriajr, no aeroporto para dar boas-vindas ao RS, fiz um convite a ele para visitar-me no Palacio Piratini. Temos estilos de ação política marcadamente diferentes, mas somos do mesmo partido, o PSDB, e queremos mudar o Brasil. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 16, 2021

O governador de São Paulo respondeu o afago positivamente e pediu para Leite preparar um café para ele e um chimarrão para sua esposa, Bia Doria.

Prepara um café pra mim e um chimarrão pra Bia. Estamos a caminho — João Doria (@jdoriajr) November 16, 2021

A viagem para a capital gaúcha é a última de Doria pelas prévias do PSDB. Ele vai se encontrar com a militância e lideranças tucanas do Rio Grande do Sul, às 18h, para iniciar uma reunião com os membros da sigla às 19h. Está marcada também uma entrevista coletiva, no mesmo local da reunião, o Hotel São Rafael no centro da cidade.

João Doria e Eduardo Leite disputam voto a voto as prévias do PSDB, com votação marcada para o próximo domingo (21). Além deles, também está na disputa o ex-senador e ex-prefeito Arthur Virgílio (AM).

