MPF vai apurar se Censo 2022 excluiu identidade de gênero e orientação sexual

O Ministério Público Federal (MPF) investiga uma eventual exclusão de questionários sobre a população LGBTQIA+ do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. A denúncia aponta que os campos de preenchimento para os itens "identidade de gênero" e "orientação sexual" foram removidos, o que tornaria essa expressiva população invisível para políticas sociais e de saúde.

A apuração foi aberta pelo procurador Lucas Costa Almeida Dias, da Procuradoria-geral da República de Rio Branco (AC), onde as informações chegaram, mas se estende ao Censo de forma nacional.

Em nota, o IBGE afirmou que nunca questionou identidades de gênero e que o questionário do Censo foi finalizado em 2019 com conteúdo “amplamente divulgado pela mídia" (leia a íntegra ao final desta reportagem).

"Dele, nunca constaram perguntas sobre a orientação sexual ou o gênero dos moradores. Em novembro de 2020, o questionário do Censo recebeu a adição de apenas uma única pergunta, sobre a existência de morador com diagnóstico de autismo no domicílio. Desde então, não foram feitas quaisquer modificações no conteúdo do questionário do Censo 2022", informou a instituição.

Por lei, o Censo Demográfico deve ser realizado a cada 10 anos. O último ocorreu em 2010. Em 2020, porém, a pesquisa foi adiada em razão da pandemia de covid-19.

Em 2021, o governo federal cortou verbas para a realização do estudo. No entanto, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio do Planalto foi obrigado a recuar e adiar os investimentos para pesquisa para 2022.



O Censo é necessário para que a União tenha uma base para distribuir os investimentos para a população da forma mais equilibrada possível.



Leia a íntegra da nota do IBGE:



Esse tema já foi objeto de análise da Justiça, que, em decisão transitada em julgado, proferida em Ação Civil Pública, reconheceu os argumentos técnicos do IBGE. Em 2018, o IBGE foi demandado pela Defensoria Pública da União, em Ação Civil Pública (processo nº 5019543-02.2018.4.02.5101/RJ), que pedia a inclusão no Censo Demográfico de pergunta visando a contagem da população transexual. Os argumentos técnicos do IBGE (abaixo) foram acolhidos e tal Ação Civil Pública foi julgada improcedente.



O trecho a seguir destaca as justificativas dadas pelo IBGE à Justiça Federal, devidamente convencida da complexidade do assunto:



O IBGE esclarece que "o Censo Demográfico tem como finalidade obter informações sobre as pessoas moradoras em domicílios e as características das unidades de habitação, constituindo a mais longa, complexa e dispendiosa operação estatística que um país pode empreender e sendo suas informações fundamentais para o mapeamento da realidade sócio-demográfica".



O Instituto argumenta que "questões de identificação, que exigem o próprio como respondente, não são compatíveis com uma operação censitária, a qual tem um morador por domicílio, que responde por si e pelos demais moradores, a garantir a qualidade de seus resultados, não havendo como mudar esse aspecto técnico-operacional para o Censo 2020".



Ainda segundo o IBGE:



“A definição dos quesitos que constam na pesquisa do Censo Demográfico é um processo complexo e que envolve o atendimento à necessidade de informação da sociedade e que, ao mesmo tempo, deve considerar vários fatores, entre eles, a revisão dos tópicos investigados tradicionalmente, a reavaliação da necessidade de manter a série histórica de dados, a avaliação de novas necessidades de informação, e as alternativas disponíveis de obtenção dos dados, sempre se observando as recomendações internacionais que tem como objetivo fornecer orientação e assistências aos países no planejamento e na condução de seus censos de habilitação e população e garantir a comparabilidade”.



"Países como Reino Unido, Nova Zelândia e Estados Unidos vêm realizando testes há anos e, até o momento, não conseguiram introduzir o levantamento ora pretendido em seus censos por motivos técnicos e operacionais".



"A investigação de gênero é considerada como quesito sensível, ou seja, quesito que pode ser considerado invasivo e pessoal pelo respondente, podendo impactar na coleta de todas as demais informações".