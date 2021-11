Votação nas prévias do PSDB é estendida após problemas técnicos

IM Israel Medeiros

(crédito: Divulgação/PSDB)

Os filiados ao PSDB que estão tentando votar nas prévias do partido, que ocorrem hoje (21/11), enfrentam dificuldades desde às 8h da manhã. O aplicativo Prévias PSDB, que permite a votação à distância, está apresentando instabilidade. Ao todo, já são mais de cinco horas de dificuldades técnicas.

O diretório estadual de São Paulo emitiu nota em que informou que até a hora do almoço, cerca de 26 mil credenciados (62% do total de votantes) não conseguiram acesso ao voto. O diretório, então, requereu providências e aguarda a retomada da votação “o mais breve possível”. A nota foi assinada por Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB; e por Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB.

Os que estiveram presencialmente nas prévias, que ocorrem em Brasília, conseguiram registrar seu voto. Foi o caso dos candidatos João Doria, governador de São Paulo e de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que também disputa as prévias, também está no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde ocorre o evento.

Diante das dificuldades técnicas, o partido informou que o prazo de votação pelo aplicativo foi ampliado até às 18h, o que retardará o anúncio do vencedor.