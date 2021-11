Doria e Leite chegam à votação nas prévias do PSDB

AE Agência Estado

(crédito: Gustavo Mansur)

Os dois principais candidatos nas prévias do PSDB para escolher o candidato da sigla à presidência da República, os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, chegaram há pouco no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, onde neste domingo acontece a votação presencial da disputa interna.

Doria e Leite têm torcidas organizadas e uniformizadas no evento, que, com bandeiras e adesivos, entoam "gritos de guerra".

Primeiro a comparecer, o gaúcho reafirmou sua confiança na vitória para "retirar o País da polarização" entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. "Vamos unir o PSDB e depois vamos unir o Brasil", disse a jornalistas.

Acompanhado pelo vice-governador Rodrigo Garcia, pela deputada federal Joice Hasselmann e pelo senador Izalci Lucas, Doria garantiu que a legenda está unida "e permanecerá". Ele também voltou a pedir votos aos filiados. "Não desista, seu voto vale muito".

Joice afirmou que Doria é o melhor candidato para "tirar Bolso-Lula" do poder.