Bolsonaro sobre Moro: Eu quero ver ele em cima do carro de som

CN Cristiane Noberto

(crédito: Foco do Brasil/Youtube)

Na noite desta segunda-feira (22/11), o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que quer ver o ex-juiz Sérgio Moro em campanha. O chefe do Executivo ainda ironizou as pesquisas eleitorais que mostram o magistrado disparando a intenção de voto.

“Ficou comigo um ano e pouco. Eu quero é ver ele em cima do carro de som falando com o povo. No passado, o eleitor que não tinha muito conhecimento, dizia que ia votar em quem ia ganhar. Então veio uma cultura onde se compra o instituto de pesquisa. O [instituto] que foi para o Moro agora foi criado em três dias e já deu 10% para ele. Deu tempo dos caras organizarem a equipe e andar o Brasil”, disse.

Bolsonaro ainda afirmou que “tem um encontro com a verdade” com a emissora Globo, nos debates do ano que vem. “Tem encontro com a verdade. Não vou perseguir ninguém. Tem que estar com as certidões em dia. É igual a parada matinal: tem que estar arrumadinho. Ela e qualquer outra empresa”, afirmou.