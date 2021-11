Doria não descarta abrir mão de ser cabeça de chapa na disputa à Presidência

IM Israel Medeiros

(crédito: Minervino Junior/D.A Press)

O governador de São Paulo, João Doria, disse que, em caso de vitória nas prévias do PSDB, não descarta abrir mão de ser cabeça de chapa na disputa à Presidência da República para firmar uma aliança com outros partidos, com vistas a formar uma terceira via.

"Nada pode ser descartado, na minha opinião", disse Doria em coletiva de imprensa em Brasília, onde participará das prévias neste domingo (21/11).

O governador afirmou que aquele que sair candidato pelo PSDB terá a responsabilidade de buscar conversas com outros candidatos e partidos. "O vencedor terá a missão de dialogar com outros partidos e candidatos para formar a terceira via", pontuou João Doria.

Ele citou como exemplos o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (Podemos); o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD).