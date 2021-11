Sistema de voto para prévias do PSDB falha em testes; sigla busca novo app

TA Tainá Andrade

(crédito: Divulgação/PSDB)

O novo aplicativo para dar continuidade nas votações eletrônicas das prévias do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) está sob análise. Agora, na tentativa de testar empresas privadas para a ação, mais uma foi descartada pelo partido, nesta quarta-feira (24/11). A Relatasoft, segundo a sigla, não obteve os resultados suficientes para sua aprovação.



Em nota, a legenda anunciou hoje que os “testes de estresse” aplicados no sistema desenvolvido pela empresa “realizados durante toda noite e madrugada não foram totalmente satisfatórios”. Portanto, o PSDB já acionou a BEEVoter, que esteve em reunião pela manhã com os coordenadores das prévias e que já iniciou a nova bateria de testagem, que durará todo o dia.



Segundo fontes dos bastidores, com os acontecimentos do evento do último domingo (21), a dinâmica de auditoria mudou. Agora, cada equipe de campanha contratou a própria empresa técnica para realizar os testes com a BEEVoter. A previsão é de que se tenha uma resposta conjunta por volta das 19h.



Caso essa empresa não esteja apta, o PSDB continua em contato com outras entidades para executar o serviço. Por enquanto, a data para a votação das prévias continua em aberto.