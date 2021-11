Bolsonaro ironiza prévias do PSDB: "É o tal do voto eletrônico"

CN Cristiane Noberto

(crédito: Foco do Brasil/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro ironizou as prévias do PSDB na manhã desta segunda-feira (22/11). Sem mencionar o nome do partido ou os candidatos, o chefe do Executivo classificou como "confusão" o resultado pífio do pleito realizado no domingo (21).

Em frente ao Palácio do Planalto, afirmou a apoiadores: "Viu a confusão ontem? Não vou falar nisso porque não tenho nada a ver com outro partido, mas deu uma confusão em São Paulo ontem. É o tal do voto eletrônico".

Bolsonaro chegou acompanhado do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do Minas Tênis Clube por publicar mensagens homofóbicas em seu perfil pessoal nas redes sociais.