MDB decide lançar candidatura de Simone Tebet à Presidência em dezembro

IS Ingrid Soares

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), informou nesta quinta-feira (25/11), por meio das redes sociais, que a sigla lançará em dezembro a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) para a Presidência nas eleições de 2022.



"Desde março, tive conversas com dirigentes nacionais e regionais do MDB. A conclusão geral é que precisamos de um nome do partido para 2022. Por isso iremos homologar @SimoneTebetms como pré-candidata ao Planalto, na próxima reunião da Executiva no início de dezembro", escreveu Baleia Rossi no Twitter.



Simone Tebet, 50 anos, nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Também advogada e professora, sua estreia política ocorreu em 2002 ao ser eleita deputada estadual pelo então PMDB, legenda na qual permanece. Em 2014, foi eleita senadora com 52,61% dos votos mato-grossenses. Foi a primeira mulher a ocupar a presidência da principal comissão da Casa, a de Constituição e Justiça (CCJ) no biênio de 2019 e 2020.

Nas eleições presidenciais de 2018, o MDB lançou como postulante ao Planalto o ex-ministro Henrique Meirelles, que obteve 1,2% dos votos.