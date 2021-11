Bolsonaro corrige fake news de apoiador sobre lei de Lula que permite incesto

CB Correio Braziliense

(crédito: Foco do Brasil/Youtube)

Nesta quinta-feira (25/11), o presidente Jair Bolsonaro precisou corrigir uma informação falsa de um apoiador no cercadinho próximo ao Palácio da Alvorada. Durante a típica conversa com simpatizantes, uma bolsonarista pede para que o presidente revogue uma suposta lei que teria sido aprovada pelo ex-presidente Lula e permite o incesto no Brasil. A suposta lei não existe.

"Já falaram no passado, mas não chegou nenhum projeto nesse sentido não", disse o presidente.

Apesar de negar a existência da legislação, após insistência dos apoiadores, Bolsonaro rebateu a questão. "Lei 2010 aprova o incesto? Não, não. Eu desconheço. Vamos criticar com conhecimento", alertou o presidente.



Bolsonaro disse para criticarem com mais conhecimento. pic.twitter.com/9T9nDL9NgG

— Central Eleitoral (@CentralEleicoes) November 25, 2021

Vale pontuar que é falsa a informação de que existe uma lei que permite ou facilita o abuso de crianças ou adolescentes ou a prática do incesto, independente de quando há relação amorosa ou sexual entre integrantes de uma família ou entre parentes consanguíneos.

No Brasil, não é crime ter relações incestuosas, quando praticadas por dois adultos. A prática é legal caso os adultos envolvidos não ofereçam ameaça ou violência, mas o casamento incestuoso não é permitido. No entanto, caso seja praticado com pessoas menores de 14 anos, o incesto pode se configurar em estupro de vulnerável.