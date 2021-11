Bolsonaro diz que PL não terá coligação com esquerda nas eleições de 2022

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (25/11) ter acertado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que a sigla não terá coligações com partidos de esquerda nas eleições de 2022. A declaração ocorreu durante entrevista à Rádio Sociedade da Bahia. A previsão é de que o chefe do Executivo se filie à sigla na próxima terça-feira (30), feriado do Dia do Evangélico.

“Estava fora do Brasil, faltavam alguns acertos, em especial em São Paulo e em alguns estados do Nordeste. Conversei há três dias com Valdemar, acertamos os nossos ponteiros e estamos bem afinados para, ao realizar essa filiação, começarmos a falar em política no ano que vem”, disse.

“Foi acertado aqui. Não haverá qualquer coligação com partidos de esquerda nesses estados. Isso está definitivamente acertado com Valdemar”, reforçou.

Bolsonaro voltou a dizer que sua filiação ao PL incluiu a indicação do atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para disputa do governo de São Paulo pelo partido.

"Foi discutido, sim, com Valdemar Costa Neto e com o próprio Tarcísio. Essa é uma possibilidade", disse à rádio. "Não temos nomes para todo o Brasil, mas buscaremos a melhor maneira possível de coligar nomes que interessem para os respectivos estados".

Um dos pontos que causaram discordância na semana passada entre o chefe do Executivo e o PL foram os apoios estaduais. Em São Paulo, por exemplo, o PL, presidido nacionalmente por Valdemar Costa Neto, estava fechando apoio a Rodrigo Garcia (PSDB), vice do governador João Doria (PSDB), um dos maiores rivais do presidente. Bolsonaro assumiu interesse no estado e apontou que é o que possui maior densidade eleitoral no Brasil.