Bolsonaro diz esperar aprovação de precatórios e fala em aumento nas passagens

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (26/11) que espera a aprovação da PEC dos Precatórios na semana que vem. O chefe do Executivo ainda mencionou um aumento nas passagens de transportes públicos. A declaração ocorreu após a cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro.

"Documentos e informações [indicam] que teremos alta considerável no preço de passagens de transportes urbanos. Vai bater diretamente na vida do mais pobre, mais necessitado. A gente pede a Deus que se aprove a PEC dos Precatórios na semana que vem", apontou em entrevista a jornalistas.

"Nós vamos pagar dívidas de até R$ 600 mil, a gente vai pagar. Nenhum pobre que há 20, 30 anos tinha dinheiro para receber vai ficar sem receber. Quem tem para receber mais de 600 mil, só Deus sabe como aparece esse precatório, não quero entrar em detalhe aqui, nós vamos parcelar isso daí", concluiu.