Derrotado nas prévias, Eduardo Leite parabeniza Doria

CN Cristiane Noberto

(crédito: Carlos Vieira/D.APress)

Após perder nas prévias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou neste sábado (27/11) que fez a parte dele e que está realizado da maneira com que disputou o pleito tucano. O gaúcho ainda aproveitou o momento para homenagear o namorado, Thalis Bolzan, e pedir desculpas pela ausência nos últimos meses.

A disputa foi apertada. João Doria venceu com 53,99% dos votos, enquanto Eduardo Leite ficou com 44,66%. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio conquistou 1,35%. Eduardo Leite parabenizou o colega de legenda. “João, o nosso PSDB, nosso partido, confiou a ti a liderança desse projeto. Desejo a ti toda sorte e força para que possamos dar dias melhores aos brasileiros”, disse.

“Não é o que estamos fazendo, mas como estamos fazendo. A possibilidade de fazer política sem precisar passar por cima de ninguém. Tivemos cerca de 45% dos votos e quero agradecer a todos que somaram, somos um grupo, um projeto e liderança de futuro. Acima de um projeto pessoal está acima de qualquer coisa, temos o nosso Brasil e nós temos um compromisso com Brasil”, afirmou Leite.

O governador do RS ainda falou sobre a sexualidade dele. “Eu sou o primeiro governador que fala abertamente sobre ser gay e isso mostra a diversidade que todos têm a capacidade de ocupar qualquer posição. A diversidade nos faz mais fortes, mais ricos e com um futuro mais promissor”, . Fez homenagem ao Thalis, o namorado dele, e se desculpou pelas ausências e falhas por conta da agenda de campanha dos últimos meses.