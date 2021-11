Aplicativo usado nas prévias do PSDB sofreu mais de 26 milhões ataques de hackers

CN Cristiane Noberto

(crédito: Divulgação/PSDB)

O aplicativo das prévias do PSDB registrou cerca de 26 milhões ataques hackers. As tentativas de invasão ocorreram neste sábado (27/11). Mais de 25 mil filiados já votaram e o resultado final poderá sair até as 18h.

“Tem elementos técnicos que podem ser melhor respeitados, mas no ponto de vista leigo a informação que eu tenho, é que todos são tentativas do exterior. Porque o Brasil, pelo que estou entendendo, tem uma legislação física e eles acabam usando de países onde esse tipo de crime é menos proibido”, afirmou o presidente da sigla, Bruno Araújo.

Não há desgastes

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirma que não há desgaste no partido após o desenrolar dramático das prévias. “Não tem desgastes, só ganhos de energia. As prévias são exercícios para nos dar mais forças para a resistência nas eleições. Um atleta treina para competir, para ter mais resistência quando chegar na hora, a mesma coisa acontece aqui, estamos nos fortalecendo”

Bruno Araújo ainda afirmou, neste sábado (27/11), esperar que o candidato do partido seja divulgado até o final do dia. Segundo o presidente, "há números suficientes" para haver a consolidação das prévias.

De acordo com o líder do partido, são cerca de 250 mil filiados ao PSDB desde a criação do partido em 1988. Contudo apenas 44 mil se cadastraram para votar.