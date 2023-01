Para 55% da população, Bolsonaro tem responsabilidade por atos terroristas

FA Francisco Artur

(crédito: Reprodução Rede Sociais)

Para 55% dos brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem responsabilidade pelos atos terroristas registrados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no domingo (8/1). O levantamento, feito pelo Datafolha e divulgado nesta quinta-feira (12/1), detalha que 38% dos entrevistados acham que o ex-chefe do Executivo nacional teve "muita responsabilidade" e 17%, "pouca responsabilidade".

Na outra ponta, a pesquisa também mostrou que, para 39% das 1.214 pessoas entrevistadas pelo instituto no país, Bolsonaro não teve nenhuma responsabilidades pelas invasões aos prédios do Legislativo, Executivo e Judiciário. Dos cidadãos consultados pelo Datafolha, 6% não souberam responder.

A pesquisa foi feita entre terça (10/1) e quarta-feira (11/1). As entrevistas ocorreram por meio de ligações de telefone, apenas para aparelhos celulares. Segundo o instituto, a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Relembre

Na tarde de domingo, bolsonaristas invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Policiais militares tentaram, de maneira frustrada, conter as invasões utilizando spray de pimenta.

Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. Mais de mil pessoas foram presas após os ataques em Brasília.

Os bolsonaristas conseguiram entrar dentro do prédio do Senado Federal (foto: Reprodução/Redes Sociais)





Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, no Setor Militar Sul, por volta de 13h30, em direção à Esplanada, com cartazes de: “Forças Armadas, cumpra seu julgamento” e “Para libertar o Brasil do comunismo”. Apesar de não terem sido cadastrados junto à Secretaria de Segurança Pública, a pasta garantiu que os atos públicos seriam monitorados de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 29 órgãos.





















O ministro do STF Alexandre de Moraes afastou do cargo por 90 dias o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). No lugar dele, assumiu a vice-governador Celina Leão (PP). O magistrado também decretou a prisão de Anderson Torres, que era secretário de Segurança do DF.

Diante da fragilidade da Polícia Militar do DF para conter os atos terroristas, o Governo Federal interveio na área, com a agentes da Força Nacional, por meio do decreto de intervenção federal. A união também destinou policiais militares oriundos de outros estados para auxiliar na segurança de Brasília.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!