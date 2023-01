Unesco vai ajudar na recuperação do patrimônio depredado por terroristas

CB Correio Braziliense

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) informou que vai trabalhar em conjunto com o governo brasileiro para ajudar na recuperação das obras de arte e do patrimônio histórico-cultural danificados no último domingo (8/1), quando ocorreram os ataques terroristas na capital.

De acordo com a diretora e representante da instituição no Brasil, Marlova Noleto, uma comissão será formada com o Ministério da Cultura para acompanhar o trabalho de restauração em Brasília, que é considerada patrimônio da humanidade pelo órgão. Segundo a apuração do G1, a diretora afirmou que especialistas da agência em diferentes técnicas de restauro estão à disposição do governo federal.

A assessoria do Ministério da Cultura ainda informou que a pasta receberá "com a maior satisfação toda a ajuda técnica, financeira e de pessoal que a Unesco possa disponibilizar.

