Michelle ironiza quebra de sigilo: " A cabeleireira é minha manicure"

CB Correio Braziliense

(crédito: Michael Dantas/AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou, nos stories de seu perfil no Instagram, sobre o sigilo derrubado, nesta quinta-feira (12), que abrangeu visitas recebidas por ela no Palácio da Alvorada durante a presidência de Jair Bolsonaro (PL).

Em sua conta na rede social, ela ironizou em cima do print de uma matéria que anunciava a liberação de informações outrora sigilosas. "Fazendo só uma correção: a 'cabeleireira' é minha manicure", postou, ao lado de um gif de risadas.

A pessoa indicada por Michelle como manicure esteve na residência oficial do presidente da República por 24 vezes entre 2021 e 2022. De acordo com as informações liberadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 565 pessoas estiveram no Palácio para encontrar a então primeira-dama nos anos passado e retrasado.

Os mais presentes em 2022 foram:

Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência: 51 vezes

Claudir Machado, pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília: 31 vezes

Juliene Cunha, profissional de beleza: 24 vezes

Cynara Boechat, estilista: 5 vezes



Quem mais visitou a ex-primeira-dama no último ano foi Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação. Em média, foram quatro encontros por mês.

Nas redes sociais, a diretora tem fotos com Michelle de registros na comemoração pelos seus 60 anos. Ela também aparece com a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!