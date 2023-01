Lula diz estar convencido de que portas do Planalto foram abertas

IS Ingrid Soares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (12/1) estar convencido de que as portas do Palácio do Planalto foram deliberadamente abertas durante a invasão e depredação ocorrida na Praça dos Três Poderes.

“Ainda não conversei com as pessoas a respeito disso, esperando a poeira baixar. Quero ver todas as fitas. Teve muita gente conivente, da Polícia Militar, das Forças Armadas. Estou convencido de que a porta do Planalto foi aberta e vamos, com muita calma, investigar”, apontou durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

