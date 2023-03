Tratando pneumonia com antibióticos, Lula mantém viagem à China neste domingo

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sa/AFP)

Com diagnóstico de pneumonia leve, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou para amanhã a viagem à China. O médico dele, Roberto Kalil Filho, relatou ao Correio que o chefe do Executivo está sendo tratado com antibióticos, apresenta quadro estável e tem condições de manter a visita ao país asiático. "O presidente está bem, estável. E a viagem foi adiada para domingo até que a medicação comece a fazer efeito. Com a recuperação em andamento, o quadro não o impede de viajar", explicou.

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite de quinta-feira, após retornar de viagem ao Rio de Janeiro. Estava com tosse, mal-estar e sintomas gripais. Ainda na agenda em terras cariocas, durante evento da Cultura, se queixou de dores de garganta e fez um rápido discurso, alegando que pouparia a voz para conversar com o líder chinês Xi Jinping. "Estou com a garganta muito ruim. Não quero ousar falar porque eu tenho que embarcar para a China sábado de manhã e eu preciso estar com a garganta boa para conversar com o Xi Jinping", justificou, na ocasião, em referência ao presidente chinês.

A visita ao país asiático ocorrerá até o dia 31 deste mês. A delegação recorde terá mais de 200 empresários, entre os quais representantes do setor agropecuário, além de políticos. Segundo o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, a agenda presidencial em Xangai e nos Emirados Árabes está 100% mantida.

Na segunda-feira, a previsão é de que Lula discurse no Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável. O principal compromisso, porém, ocorrerá na terça-feira, em Pequim, quando o chefe do Executivo terá reuniões com Xi Jinping.

Apesar do quadro de saúde, Lula manteve, ontem, a reunião do conselho político, com a presença de ministros e líderes do governo da Câmara e do Senado. O encontro tratou, em especial, da crise no Congresso envolvendo as comissões mistas que avaliam medidas provisórias.

Baixa imunidade

Após a reunião, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que Lula está "muito bem, muito motivado". "Ele vai ficar repousando ainda durante todo o dia de amanhã (hoje), fazendo a medicação necessária, para que no domingo (amanhã) possa viajar", destacou.

Pimenta enfatizou a agenda que o chefe do Executivo entre quarta e quinta-feira, com compromissos em três estados. Na Paraíba, foi ao lançamento do Complexo Renovável Neoenergia. Em Pernambuco, anunciou a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), política voltada para o fortalecimento da agricultura familiar. Já no Rio de Janeiro, visitou o Complexo Naval de Itaguaí e acompanhou as obras de reconstrução do Museu Nacional. Ele também se encontrou com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. Depois, em evento ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, assinou o decreto que estabelece parâmetros de fomento ao setor. "Foi uma agenda muito extensa, com muitas atividades. Isso acaba provocando um cansaço físico, baixa um pouco a imunidade, e acabam acontecendo situações como essa", argumentou.

Questionado se o petista também estaria tratando de uma inflamação na bacia, Pimenta minimizou. "O presidente está muito bem, muito disposto. Teve uma dor, mas isso já está superado. Fez um tratamento há vários dias, mas isso não tem nada a ver com essa situação", ressaltou.

Curado de câncer

Com histórico de rouquidão e incômodos na garganta, o presidente Lula foi diagnosticado, em 29 de outubro de 2011, com um tumor de três centímetros na laringe. Ele se submeteu a mais de 30 sessões de quimioterapia, além de radioterapia. Um ano depois, os médicos anunciaram "uma remissão total" do quadro. No final de 2022, Lula, de 77 anos, apresentou novas crises de rouquidão. Em 16 de março passado, fez um check up rotineiro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que confirmou a cura do tumor.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.