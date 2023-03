"A recuperação está indo muito bem", diz Paulo Pimenta sobre saúde de Lula

VC Victor Correia

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta, declarou neste domingo (26/3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "se recupera muito bem" e que se esforça para retomar sua agenda normal "o mais rapidamente possível".

"A recuperação está indo muito bem. Hoje ele teve fisioterapia. Na realidade, o adiamento da viagem foi muito mais por conta dessa Influenza A. E, ele estando dentro de um avião por mais de 30 horas, corria até o risco de outras pessoas que também estivessem no avião se contaminarem", afirmou Pimenta em live com o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, transmitida por suas redes sociais.

O ministro mandou mensagem para o presidente perguntando sobre sua saúde. Lula respondeu à noite, e convidou Pimenta para uma reunião no Palácio do Alvorada amanhã (26/3) pela manhã. De acordo com o ministro, será um encontro de trabalho, "mesmo com todos os cuidados". O presidente passou o dia no Alvorada em repouso, neste domingo, sem receber visitas. O presidente foi diagnosticado com um quadro leve de broncopneumonia causada por bactéria e também pelo vírus Influenza A.

"Mas o presidente Lula está se recuperando muito bem. Está fazendo um esforço aí para o mais rapidamente possível voltar à agenda normal", enfatizou o ministro. "Eu acho que até a metade da semana, o presidente já vai estar recomeçando as suas agendas externas", completou.

Sem a viagem à China, Lula focará em agendas domésticas nesta semana, como a discussão sobre o novo arcabouço fiscal. Segundo Pimenta, já que o adiamento da viagem foi realizado pelo governo brasileiro, a diplomacia determina que o governo chinês escolha a nova data.

