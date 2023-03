Assinatura de acordos de cooperação está adiada, diz Fávaro na China

VC Victor Correia

(crédito: Divulgação/Mapa)

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou, neste domingo (26/3), que a assinatura dos 20 acordos de cooperação entre os governos brasileiro e chinês será adiada. Os tratados seriam firmados durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, adiada ontem (25/3) por recomendação médica. Fávaro, porém, disse esperar que a nova visita ocorra em breve.

"Quando o presidente estiver restabelecido, nós ficamos aguardando o governo chinês. Quando o governo chinês estiver preparado, estiver com agenda disponível, certamente será remarcado e a gente retorna para dar sequência à assinatura de todos os acordos", disse o ministro em coletiva de imprensa na China. Fávaro está no país asiático desde a última segunda (20/3), e se antecipou à ida prevista de Lula.

Questionado sobre possíveis prejuízos que o adiamento da viagem poderia causar, o ministro frisou que se trata de uma questão de saúde. "A gente tem que compreender que não tem nada mais importante do que o presidente estar bem restabelecido, e todos os acordos que seriam assinados na terça-feira (28/3) o serão em poucos dias, logo na sequência. Não vejo grandes problemas. Não vai deixar de ter bons resultados", declarou.

Fávaro disse ainda que, na quarta-feira (29/3), serão anunciados acordos entre empresas, o que classificou como "um grande ganho" e "uma melhora da relação comercial". Segundo a secretária-geral do Itamaraty, embaixadora Maria Laura da Rocha, todos os compromissos empresarias que estavam previstos serão mantidos. "Todos os trabalhos governamentais estão adiados. Todos. Inclusive os do Ministério da Agricultura", frisou.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.