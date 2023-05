Itamaraty prepara agenda robusta de Lula na África

VD Vinicius Doria

O Itamaraty intensificou, nas últimas semanas, as negociações diplomáticas para organizar a viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará ao Continente Africano no início do segundo semestre. Ainda não há datas nem países a serem visitados, mas a lista de convites é extensa, e inclui Angola, Nigéria e Moçambique.

Os diplomatas do Departamento de África do Ministério das Relações Exteriores trabalham com a possibilidade de Lula encaixar uma agenda de visitas oficiais para o período entre a Reunião de Cúpula do Brics — acrônimo do clube de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul —, de 22 a 24 de agosto, e a reunião dos chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dia 27, em São Tomé e Príncipe.

"Há muita expectativa por parte dos africanos em relação ao Brasil, a gente já sentiu o aumento de demanda de pedidos de visita. A gente tem também uma lista de chefes de governo estrangeiros e primeiros-ministros que querem vir ao Brasil", disse ao Correio a diretora do departamento, embaixadora Ana Paula Simões.

Ela cita grandes números para justificar o esforço no sentido de o Brasil estreitar relações com os parceiros africanos, além das conhecidas afinidades históricas e culturais. "A África tem 1,3 bilhão de pessoas; mais de 60% das terras aráveis ainda disponíveis; 65% da população é jovem, tem menos de 25 anos; é o Continente que tem, hoje, a maior taxa de crescimento. Há oportunidades, inclusive, de aprendizado. O Quênia, por exemplo, tem um Pix sem internet desde 2004. Como é possível fazer um pagamento via celular sem internet? A gente não sabia que existia e está descobrindo aos poucos", diz a diplomata.

Para apresentar as oportunidades que se abrem do outro lado do Oceano Atlântico para os brasileiros, uma das prioridades da política externa do governo Lula, o Itamaraty vem organizando uma série de eventos envolvendo a comunidade diplomática, acadêmicos e empresários.

Na quinta-feira, será comemorado o Dia de África, criado em homenagem à fundação da Organização da União Africana, em 1963. Para marcar a data, o Itamaraty promove, a partir de hoje, o seminário "Relançando parcerias", na sede do ministério, com a participação de representantes africanos e brasileiros. Todos os painéis terão a presença, por videoconferência, de um convidado da África. O evento será encerrado no dia 25, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nós somos o maior país africano fora da África, são 56% que se declaram afrodescendentes. No Gabão, se come arroz com feijão exatamente como comemos aqui", comenta Simões. "A nossa sensação é a de que eles estão, agora, onde a gente já esteve", disse ela, animada com as perspectivas que se abrem nas relações do Brasil com a África.

