Alckmin classifica como "inaceitável" ataque racista contra Vini Jr.

MA Mariana Albuquerque*

(crédito: Ed Alves/CB/ DAPress)

Presidente em exercício, Geraldo Alckmin classificou como "inaceitáveis" os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante partida no campeonato espanhol neste domingo (21/5).

Alckmin disse que o racismo precisa ser ativamente combatido e rechaçado "em todos os cantos do mundo". E manifestou seu apoio à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que anunciou ontem que a pasta e outros órgão do governo federal estão em contato com autoridades espanholas e com a La Liga, entidade responsável pelo campeonato espanhol, para tratar do ataque sofrido por Vini Jr.

“São inaceitáveis os ataques racistas sofridos por @vinijr durante o campeonato espanhol de futebol. O racismo deve ser combatido ativamente e rechaçado em todos os cantos do mundo. Todo o apoio à ministra @aniellefranco nas providências a serem tomadas”, escreveu o vice-presidente em sua conta no Twitter.

São inaceitáveis os ataques racistas sofridos por @vinijr durante o campeonato espanhol de futebol. O racismo deve ser combatido ativamente e rechaçado em todos os cantos do mundo. Todo o apoio à ministra @aniellefranco nas providências a serem tomadas. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) May 22, 2023

*Estagiaria sob a supervisão de Andreia Castro

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.