8 de janeiro: PF cumpre mandado de prisão por atos golpistas

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Polícia Federal cumpre um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (22/5) contra suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa é 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como intuito identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados.



De acordo com a PF, os suspeitos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

*A PF tinha informado inicialmente que estavam sendo cumpridos dois mandados de prisão, mas atualizou a informação às 8h30 de que é somente um mandado

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.