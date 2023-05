Pacheco reúne Haddad, Cajado, Lira e Campos Neto para discutir arcabouço

VC Victor Correia

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está reunido na manhã desta terça-feira (23/5) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o relator do novo arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), além de outras lideranças do Congresso e do governo, para tratar da votação da matéria prevista para amanhã (24).

Entre os presentes estão o secretário-executivo da Fazenda e indicado a cargo de diretor do BC, Gabriel Galípolo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ex-presidente da Casa Rodrigo Maia.

Também estão presentes representantes do setor econômico, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, e o presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney. Além do novo marco fiscal, os presentes devem debater outros temas da área econômica, como a reforma tributária e a redução da taxa de juros.

A votação da matéria na Câmara será marcada ainda hoje, em reunião de lideranças da Casa prevista para a hora do almoço. A programação inicial é que o texto seja votado amanhã, e enviado ao Senado, onde também será votado rapidamente. Com as alterações feitas por Cajado para deixar o novo marco mais rígido do que a proposta inicial do governo, a expectativa é que a aprovação seja rápida.

