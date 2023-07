PL não irá punir deputados que votarem a favor da reforma tributária

RF Raphael Felice

Apesar da extensa campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para deputados do PL votarem contra a reforma tributária, a legenda não deve aplicar punições a parlamentares que acompanharem o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a favor do projeto. Assim como no texto do arcabouço fiscal, a tendência é que cerca de 30 a 40 parlamentares do partido votem a favor da proposta, na noite desta quinta-feira (6/7).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), relatou que entrou em contato com Bolsonaro para conversar sobre a reforma, mas não foi atendido. O PL já efetuou punições aos oito congressistas que votaram a favor da medida provisória (MP) de Lula que reestruturou a organização administrativa da Esplanada dos Ministérios.

Caso Valdemar da Costa Neto, presidente do Partiudo Liberal, decidisse punir seus parlamentares novamente, poderia gerar desconforto na base não-radical do PL. O partido possui cerca de 30 deputados de direita e centro-direita que não se enxergam como bolsonaristas.

