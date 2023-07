Padilha sinaliza acordo para votação de Carf ainda nesta sexta

AM Ândrea Malcher

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, declarou, nesta sexta-feira (7/7), que os líderes partidários da base do governo querem, e segundo ele há acordo, votar ainda hoje os projetos de lei (PL) que trata do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e o do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além do projeto de lei complementar (PLP) do novo arcabouço fiscal.



“Hoje de manhã cedo, lá na sede do Palácio da Alvorada, levei ao presidente Lula não só a importância da virada de noite histórica da Câmara dos Deputados, na votação da reforma tributária, mas a existência de uma concordância da SRI e do Ministério da Fazenda com o conteúdo dos outros três pontos da pauta de votação hoje na Câmara”, disse.

Padilha destacou a importância das matérias para o governo, tanto no retorno do voto de qualidade no Carf, quanto as 15 emendas do Senado à nova regra fiscal.

“A aprovação do marco fiscal e das mudanças no Carf no dia de hoje consolida exatamente essa recuperação econômica, essa reorganização das contas públicas e cria uma regra estável, permanente, que permite ao governo investir em saúde, educação, habitação, cultura, logística de forma fiscal responsável”, defendeu.

