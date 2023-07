Lira diz que hostilização a Tarcísio merece reprimenda dentro do PL

HD Helena Dornelas

(crédito: Zeca Ribeiro)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a hostilização sofrida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma reunião do PL.

"Ele não mereceu o que foi feito, aquilo não representa o sentimento da política. Merecia uma reprimenda por parte da direção do PL. Ele foi lá para contribuir com a força que tem o cargo de governador de são Paulo”, disse em entrevista a GloboNews nesta sexta-feira (7/7).

Na reunião, Tarcísio tentou convencer o partido a votar a favor da reforma tributária. Mas acabou sendo vaiado e interrompido várias vezes, até que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, precisou intervir.

Lira disse que conversou com Tarcísio, que trocou mensagens com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o governador Ronaldo Caiado (União).

O deputado aproveitou para falar dos feitos da Câmara dos Deputados durante o primeiro semestre do ano, ”desde a PEC da transição ao arcabouço fiscal discutido, e o nosso foco maior, um grande desafio, conseguimos a votação da reforma tributária. Fecha e dá uma tranquilidade de rumo para o nosso país”.

Ainda durante a entrevista o deputado disse que a votação do arcabouço fiscal ficará para agosto após a recesso parlamentar.

