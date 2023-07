Janja diz que ministério de Wellington Dias é o "coração do governo Lula"

CB Correio Braziliense

A primeira-dama Rosângela da Silva mandou um recado ao Centrão, nesta sexta-feira (7/7), que pressiona por uma reforma ministerial. Após reunião com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), Janja afirmou que o ministério é “o coração do governo” e que é no MDS onde “o coração do governo pulsa”.

“O presidente Lula fala que a população mais pobre do Brasil é a prioridade desse governo. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social é que atende às políticas públicas feitas para essa população, elas são pensadas aqui”, ressaltou Janja. A primeira-dama ainda garantiu que “muitos projetos” estão sendo estruturados pela equipe do ministério e serão lançados em breve.

“A gente tem muitos projetos muito legais vindo aí pela frente. O Brasil Sem Fome está chegando e a gente está muito feliz. O trabalho aqui está acontecendo e a realidade do Brasil está mudando a cada dia”, reforçou.

A declaração da esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surge em meio à pressão que o Centrão tem feito por uma reforma ministerial mais ampla, que englobe outros ministérios além do comandado por Daniela Carneiro, o do Turismo, que foi demitida na quarta-feira (6/7) e abriu espaço para Celso Sabino (União-BA).

De acordo com informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, o interesse do Centrão é que o MDS seja dividido em dois. Assim, Wellington Dias continuaria na área de combate à fome e o Partido Progressista (PP) indicaria outro nome para comandar as outras áreas do ministério. Entretanto, Lula tem apresentado resistência em entregar ao bloco a administração do Bolsa Família, que é a principal vitrine social do governo.

