Padilha ainda busca saída honrosa para a ministra Daniela Carneiro

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve no Palácio da Alvorada, na manhã desta sexta-feira (7/7), para encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fora da agenda oficial, ele indicou que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pode assumir a vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados, após deixar o comando da pasta.

“Nós conversamos ontem com a ministra Daniela Carneiro, que não só reafirmou o compromisso dela com o governo do presidente Lula, como nós falamos da nossa intenção que ao ela ir para o Congresso Nacional, assuma um papel de protagonismo. Quanto a definição da data dessa mudança, vamos construir com as lideranças do União Brasil, que é o partido que indica esse ministério”, disse Padilha.

A ministra, que está licenciada do mandato parlamentar, foi a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro. Padilha indicou que o protagonismo que o governo espera de Daniela pode ser assumindo uma vice-liderança do governo.

“A gente cogitou, fizemos esse comentário com ela, para que ela possa, inclusive, assumir um papel de vice-liderança no Congresso Nacional, seja no Congresso ou na Câmara. Isso está absolutamente esclarecido. Agora nós temos um tempo para reunir os líderes e dirigentes do partido para poder conversar, definir uma data, um desfecho dessa alteração”, indicou o ministro.

Depois do encontro com o presidente Lula no Alvorada, Padilha se reuniu com o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (SP), no gabinete do ministro no Palácio do Planalto. Padilha disse que a conversa não teve relação com a saída da ministra Daniela Carneiro, assunto que foi tratado no dia anterior, disse o ministro. Segundo ele, a conversa com Bivar tratou de uma avaliação da aprovação da reforma tributária na Câmara.

A troca de Daniela por Celso Sabino (União- PA) deve acontecer nas próximas semanas, após esse encontro entre Lula e a direção da legenda, que indicou, além do Ministério do Turismo, o Ministério das Comunicações, com Juscelino Filho, e o Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes, indicado pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

