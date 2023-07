Bolsonaro procurou Tarcísio após embate em reunião do PL: "Sabe que errou"

CB Correio Braziliense

(crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O episódio de hostilidade vivido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) em reunião do PL liderada por Jair Bolsonaro na quinta-feira (6/7) causou preocupação no ex-presidente, que procurou o governador de São Paulo para não deixar nenhuma rusga entre eles. As informações são da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

Na reunião, Tarcísio defendia a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e foi interrompido diversas vezes com comentários agressivos dos presentes. “Todo mundo aqui sabe que o Tarcísio não entende de política”, disse uma pessoa.

Bolsonaro também interrompeu o governador e disse que “se o PL estiver unido, não aprova nada”, além de chegar a ressaltar que Tarcísio e outras pessoas presentes ali foram eleitos com o apoio dele — em uma sugestão de que o político devia alguma fidelidade.

De acordo com Sadi, após a reunião que terminou com Tarcísio escoltado por seguranças, Bolsonaro tentou encontrar o governador ainda na quinta-feira, mas não conseguiu. Na manhã de sexta-feira (8/7), os dois falaram por telefone em uma ligação que, segundo interlocutores do líder de São Paulo, demonstrou que o ex-presidente “sabe que errou” e “ficou constrangido”.

As fontes da jornalista afirmam que Bolsonaro não pediu desculpas, mas pediu que os dois seguissem e disse que o mal-estar “vai passar”. Em resposta, Tarcísio deixou claro que a relação dos dois não foi abalada e que continua grato ao ex-presidente, mas lembrou que não é refém do ex-chefe do Executivo e que não terá uma postura radical.

Veja um trecho da reunião do PL em que houve o mal-estar com Tarcísio:

Tarcísio de Freitas é hostilizado por bolsonaristas em reunião com Bolsonaro e aliados. “Acho arriscado pra direita abrir mão da Reforma Tributária”, diz governador de SP sob vaias. pic.twitter.com/Z4Z7xB86zX — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 6, 2023

Reforma aprovada com votos do PL

Apesar dos apelos de Jair Bolsonaro, que fez campanha contra a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, parlamentares do PL votaram a favor da proposta. No primeiro turno de apreciação, 20 disseram ser a favor do texto, já no segundo, foram 18 que chancelaram o novo sistema de tributação brasileiro.

Ao todo, a reforma foi aprovada por 382 votos contra 118 no primeiro turno, e 375 a 113 no segundo. A derrota foi vista no cenário político como uma demonstração de encolhimento do poder político do ex-presidente, que, além de não estar em cargo do Executivo ou Legislativo, se tornou inelegível por oito anos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.