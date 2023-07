Flavio Bolsonaro classifica como injustos ataques a Tarcísio de Freitas

FA Francisco Artur

(crédito: Reprodução/Twitter @FlavioBolsonaro)

O senador Flavio Bolsonaro (PL) publicou, em seu perfil oficial no Twitter, neste domingo (9/7), que os ataques ao ex-ministro de Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), são injustos. Além disso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como atitude "não inteligente" as posições contrárias a Tarcísio.

"Atacar @tarcisiogdf, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça. Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de SP por lealdade a @jairbolsonaro. Siga firme, mostrando com trabalho sua importância para SP e o Brasil!", escreveu Flavio Bolsonaro, em postagem com foto cumprimentando o governador.

Atacar @tarcisiogdf , além de não ser inteligente, é uma grande injustiça.

Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de SP por lealdade a @jairbolsonaro .

Siga firme, mostrando com trabalho sua importância para SP e o Brasil! pic.twitter.com/QhAO2lc2oh — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 10, 2023

Divergências



A publicação do filho de Jair Bolsonaro ocorreu em meio a desavenças entre o ex-presidente e Tarcísio de Freitas durante as discussões sobre a reforma tributária, aprovada na última sexta-feira (7/7), pela Câmara dos Deputados.

Enquanto Bolsonaro era contrário à aprovação do texto, porque, segundo ele, o projeto provocaria aumento de tributos, Tarcísio se mostrou favorável à reforma. O ápice da divergência ocorreu na quinta-feira (6/7), durante uma reunião na sede do PL, em que o governador de São Paulo foi interrompido por Bolsonaro enquanto defendia a aprovação do projeto.

Nas negociações para que houvesse um endosso à reforma, Tarcísio se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O titular da pasta foi ex-adversário do político do Republicanos, nas eleições para o governo de São Paulo.

Trégua



No dia seguinte à reunião partidária, Bolsonaro procurou Tarcísio para pedir desculpas pela atitude de interrompê-lo. Segundo informações da colunista Andreia Sadi, da GloboNews, o ex-presidente disse ao governador que o mal-estar “vai passar”. Como resposta, Tarcísio deixou claro que a relação dos dois não foi abalada e que continua grato ao ex-presidente, mas lembrou que não é refém do ex-chefe do Executivo e que não terá uma postura radical.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.