Boulos vai levar ao Conselho de Ética fala de Eduardo Bolsonaro sobre professores

O deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos (Psol-SP), disse nesta segunda-feira (10/7) que acionará o Conselho de Ética da Câmara contra o também parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O motivo de entrar com a representação na Casa é uma resposta a uma declaração feita por Bolsonaro, que comparou professores a traficantes de drogas.

"URGENTE! Vamos entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro. Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune!", escreveu Boulos, em sua conta oficial no Twitter.

Pró-armas

A comparação entre professores e traficantes foi feita nesta domingo (9/7), pelo deputado Eduardo Bolsonaro, durante uma manifestação pró-armas em Brasília. Na declaração, ele fala de educadores que, segundo ele, são "doutrinadores".

“Se tivermos uma geração de pais que prestem atenção na criação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles aprendem nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador querer sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime”, alegou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

