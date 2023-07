Joice Hasselmann compartilha vídeo de Haddad tocando violão

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução Instagram @joicehasselmannoficial )

A ex-deputada federal Joice Hasselmann, que chegou a representar extrema direita no país e era grande apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), compartilhou o vídeo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tocando violão em uma entrevista para à GloboNews, nesta segunda-feira (10/7). Na postagem, a ex-bolsonarista chegou a dizer que faz parte da "Beatlemania".

O vídeo onde Haddad toca no violão a música Blackbird da banda inglesa Beatles, foi compartilhado por Joice no Twitter e nos stories do Instagram.

Sou da Beatlemania??. Haddad toca Blackbird.

Gostaram? pic.twitter.com/vAZSoWGGsl — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) July 10, 2023

Joice se elegeu como deputada federal em 2018 pelo PSL, mesma sigla do ex-presidente, e já chegou a ser chamada de "Bolsonaro de saias". No passado, ela era uma grande crítica de parlamentares de esquerda, inclusive do próprio Fernando Haddad, que disputou o pleito presidencial de 2018 contra Bolsonaro. Em 2020, Joice tentou ser prefeita de São Paulo e tinha como slogan a frase "Sou direita sim!”

No entanto, a ex-deputada rompeu com Bolsonaro e com o bolsonarismo. Em maio deste ano, ela recriou um meme do "Toc, toc, toc. É a Polícia Federal", no dia em que Bolsonaro recebeu a visita da corporação como parte da investigação da adulteração no cartão de vacina dele e de pessoas próximas.

Toc,toc,toc…é a Polícia Federal, Bolsonaro. Eu bem que avisei pic.twitter.com/paqsQAYd84 — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) May 3, 2023

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.