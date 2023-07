Anielle Franco participa de congresso ao lado de Angela Davis

VC Victor Correia

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, participou de um evento nesta segunda-feira (10/7) com a presença da filósofa estadunidense Angela Davis. Ambas participaram da abertura da 17ª edição do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), em Salvador, Bahia.

Anielle participou da discussão "o radical projeto estético, político e ético das mulheres negras para a invenção de um mundo comum", junto com a escritora Conceição Evaristo, que participou por videoconferência.

"Que honra encontrar uma referência, especialmente nesse Julho das Pretas, uma das mulheres mais importantes para as nossas lutas, Angela Davis", escreveu a ministra em suas redes sociais. "Esse mês, além de pautar as urgências das mulheres negras enquanto governo federal, vamos trabalhar incansavelmente em entregas efetivas para todas nós", acrescentou.

Angela Davis é uma da mais importantes escritoras e ativistas pelos direitos dos negros e das mulheres no mundo. Ela é autora de pelo menos dez livros e segue lecionando. O Congresso ocorre em Salvador até esta sexta-feira (14/7).

