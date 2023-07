Lula diz que Campos Neto é "teimoso" e "tinhoso", mas que juros vão baixar

RG Rafaela Gonçalves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a mandar recado para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao falar sobre a demora na redução dos juros no Brasil. “A inflação tá caindo e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação”, disse Lula nesta terça-feira (11/7), durante a live semanal que promove nas redes sociais, a Conversa com o Presidente.

“Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo que o dólar caiu, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, o emprego vai crescer, ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas”, avaliou.

O petista disse ainda que é preciso “ter tranquilidade” e que não se pode “fazer mágica”. “Tem um jogo que tem que jogar. Tem que ver as expectativas dos trabalhadores, empresários, varejistas. Mas precisamos ter o olho nas pessoas mais necessitadas", emendou.

O Banco Central vem sendo alvo de críticas do governo há meses pelo patamar da taxa básica de juros (Selic), que está em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado. Nesta terça, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação de 0,08% no mês de junho, o que reforça o cenário favorável para que a autoridade monetária diminua os juros na próxima reunião do Conselho do BC, em agosto.

Reforma

Lula comemorou também as recentes vitórias do governo com a aprovação da reforma tributária e do voto qualificado do Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais) no Congresso na última semana. Lula elogiou a atuação do relator da reforma na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-AL), e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“As pessoas querem que a economia cresça, querem que esse crescimento seja repartido entre todos os brasileiros, as pessoas querem trabalhar, querem ganhar mais, as pessoas querem ter escola de de qualidade e tudo isso é o que a gente está tentando construir reduzindo a capacidade de pagamento de imposto, mas aumentando a quantidade de pessoas que vão pagar. O governo pode cobrar menos, mas arrecada mais porque tem mais gente pagando. E a gente então inibe a sonegação”, disse Lula sobre a reforma.

